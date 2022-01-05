الوهادنة: ذروة موجة جديدة من كورونا في المملكة خلال آذار المقبل

الوكيل الإخباري - توقع مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، أن يصل الأردن إلى ذروة موجة جديدة من كورونا في منتصف آذار المقبل، وستكون معظم الإصابات من المتحور أوميكرون.

اضافة اعلان



وقال الوهادنة في تصريحات اذاعية، اليوم الأربعاء، إن الأردن لديه ما يقارب 1000 حالة إصابة بأوميكرون، وأن معدل انتشاره أفضل من الدول المحيطة.



وأضاف، أن تعطيل طلبة المدارس أدى لانحسار موجة كورونا الثالثة بنسبة 44%، عازيا ذلك إلى أن تعطيل الطلبة يحول دون القدرة على فحصهم.



واعتبر الوهادنة أن فحوصات كورونا في الأردن لا تزال غير كافية، مضيفا أن "كل ما تكون الفحوصات قليلة تكون نسبة الثقة بإيجابية الفحوصات أقل، وأن عدم وجود فحوصات عشوائية قد يؤثر على دقة أرقام الإصابات اليومية".



وأوضح أن إدخالات المستشفيات لا تزال عند حد غير مرغوب فيه حيث تتجاوز نسبتها الـ30%، مبينا أنها نسبة عالية.



وحول أمر الدفاع 35، أعرب الوهادنة عن تفاؤله بتفعيل أمر الدفاع 35 الذي بدوره رفع الإقبال على أخذ المطاعيم.



وأكد أنه لا داعي للذعر من المتحورات وتطبيق إجراءات غير معهودة، بل يجب زيادة الفحوصات المخبرية وزيادة الإقبال على التطعيم وخاصة لفئة الأطفال.



وختم الوهادنة بأنه لا أحد يعلم متى سينتهي هذا الوباء، وأن منظمة الصحة العالمية هي من سيعلن انتهاء الوباء من العالم، ولا بد من توزيع المطاعيم بعدالة على الدول.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة