الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إحالة مرتكبي تزوير مستحضرات تنحيف إلى التحقيق

الملك يتصدر تصويت الشخصية الأبرز لعام 2021

صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية

قطر تبقي الأردن ضمن القائمة الحمراء للسفر

الدفاع المدني يتعامل مع 1293 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

التربية توضح حول حرمان طالبة توجيهي من دخول امتحان التكميلي

ابو عاقولة: ارتفاع عمليات نقل البضائع من ميناء العقبة الى سوريا

الحكومة تتكفل بعلاج الطفلة تغريد النّوباني

شركس محافظاً للبنك المركزي خلفاً لفريز

وزارة الثقافة : نسعى لإطلاق منصة اسمها 'الصناعات الثقافية الأردنية '

الأربعاء، 05-01-2022 10:24 ص

الوهادنة: ذروة موجة جديدة من كورونا في المملكة خلال آذار المقبل

11202125121746421703271


الوكيل الإخباري - توقع مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، أن يصل الأردن إلى ذروة موجة جديدة من كورونا في منتصف آذار المقبل، وستكون معظم الإصابات من المتحور أوميكرون.

اضافة اعلان


وقال الوهادنة في تصريحات اذاعية، اليوم الأربعاء، إن الأردن لديه ما يقارب 1000 حالة إصابة بأوميكرون، وأن معدل انتشاره أفضل من الدول المحيطة.


وأضاف، أن تعطيل طلبة المدارس أدى لانحسار موجة كورونا الثالثة بنسبة 44%، عازيا ذلك إلى أن تعطيل الطلبة يحول دون القدرة على فحصهم.


واعتبر الوهادنة أن فحوصات كورونا في الأردن لا تزال غير كافية، مضيفا أن "كل ما تكون الفحوصات قليلة تكون نسبة الثقة بإيجابية الفحوصات أقل، وأن عدم وجود فحوصات عشوائية قد يؤثر على دقة أرقام الإصابات اليومية".


وأوضح أن إدخالات المستشفيات لا تزال عند حد غير مرغوب فيه حيث تتجاوز نسبتها الـ30%، مبينا أنها نسبة عالية.


وحول أمر الدفاع 35، أعرب الوهادنة عن تفاؤله بتفعيل أمر الدفاع 35 الذي بدوره رفع الإقبال على أخذ المطاعيم.


وأكد أنه لا داعي للذعر من المتحورات وتطبيق إجراءات غير معهودة، بل يجب زيادة الفحوصات المخبرية وزيادة الإقبال على التطعيم وخاصة لفئة الأطفال.


وختم الوهادنة بأنه لا أحد يعلم متى سينتهي هذا الوباء، وأن منظمة الصحة العالمية هي من سيعلن انتهاء الوباء من العالم، ولا بد من توزيع المطاعيم بعدالة على الدول.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الغذاد والدواء

الغذاء والدواء: إحالة مرتكبي تزوير مستحضرات تنحيف إلى التحقيق

OfficialHM

الملك يتصدر تصويت الشخصية الأبرز لعام 2021

1220212213288708959902

صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية

0L5A1485 - Copy

قطر تبقي الأردن ضمن القائمة الحمراء للسفر

M63A2163 - Copy

أمانة عمان تستجيب لـ 99% من الشكاوى العام الماضي

M63A8879

التربية توضح حول حرمان طالبة توجيهي من دخول امتحان التكميلي

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة

0L5A1599 - Copy

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة

1220212783113797842722

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

image (7)

البلبيسي: أوميكرون أقل وطأة من "دلتا" لكنه أسرع انتشاراً

1124930297

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن