الأربعاء 20-10-2021
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الأربعاء، 20-10-2021 02:33 م

الوهادنة يدعو لتشديد إجراءات الدخول للمناطق المغلقة

وهادنه


الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئيس هيئة الأركان للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، وجود ارتفاع مفاجئ بمؤشرات معدل الانتشار و أعداد الحالات والنسب الإيجابية، والذي يتم احتسابه مع الأخذ بعين الاعتبار (من لم يتم التمكن من فحصه) وانعكاس ذلك على الواقع الصحي الذي أصبح خليطاً من مصاب ومطعم وغير مطعم.

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حيث تشير الأرقام في اليومين السابقين:


أول أمس: معدل الانتشار 1.139، أعداد الحالات 2401 والنسبة الإيجابية 7.448
أمس: معدل الانتشار 1.083، أعداد الحالات 2235 والنسبة الإيجابية 7.126
توصيات:

1. لا داعي لأي اغلاقات محدودة أو ممتدة.


. تطبيق المادة ب 22 من قانون الصحة العامة بما ترونه مناسباً.


. التشديد في إجراءات الدخول إلى المناطق المغلقة و الحاشدة بالتأكد من أن التطعيم مكتملاً أو أن فحص الفيروس مازال ضمن المدة المطلوبة.


. إبقاء التعليم وجاهياً والاستمرار بإعطاء صاحب القرار المتواجد بالميدان حرية الإجراء بما يخص موقعه حسب البروتوكول المعمول به.


. الإسراع برفع نسب التطعيم الى المستوى الآمن قبل نهاية العام.


. المستندات العلمية التي يتم الاعتماد عليها في إحداث تغيير جذري في القرارات لضبط إيقاع انتشار الوباء ما زالت لم تتحقق حتى الآن وهي:


– أن يكون هناك تضاعف بالحالات على مدى ثلاث أيام متعاقبة بمعنى 1000, 2000, 4000


 




 

 


 

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