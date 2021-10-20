الوهادنة يدعو لتشديد إجراءات الدخول للمناطق المغلقة

الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئيس هيئة الأركان للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، وجود ارتفاع مفاجئ بمؤشرات معدل الانتشار و أعداد الحالات والنسب الإيجابية، والذي يتم احتسابه مع الأخذ بعين الاعتبار (من لم يتم التمكن من فحصه) وانعكاس ذلك على الواقع الصحي الذي أصبح خليطاً من مصاب ومطعم وغير مطعم.

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حيث تشير الأرقام في اليومين السابقين:



أول أمس: معدل الانتشار 1.139، أعداد الحالات 2401 والنسبة الإيجابية 7.448

أمس: معدل الانتشار 1.083، أعداد الحالات 2235 والنسبة الإيجابية 7.126

توصيات:

1. لا داعي لأي اغلاقات محدودة أو ممتدة.



. تطبيق المادة ب 22 من قانون الصحة العامة بما ترونه مناسباً.



. التشديد في إجراءات الدخول إلى المناطق المغلقة و الحاشدة بالتأكد من أن التطعيم مكتملاً أو أن فحص الفيروس مازال ضمن المدة المطلوبة.



. إبقاء التعليم وجاهياً والاستمرار بإعطاء صاحب القرار المتواجد بالميدان حرية الإجراء بما يخص موقعه حسب البروتوكول المعمول به.



. الإسراع برفع نسب التطعيم الى المستوى الآمن قبل نهاية العام.



. المستندات العلمية التي يتم الاعتماد عليها في إحداث تغيير جذري في القرارات لضبط إيقاع انتشار الوباء ما زالت لم تتحقق حتى الآن وهي:



– أن يكون هناك تضاعف بالحالات على مدى ثلاث أيام متعاقبة بمعنى 1000, 2000, 4000

