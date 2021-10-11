الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة : جاءت نسخة التحديث الرابع للتركيز على مأمونية وفعالية من استكمل جرعتين من المطعوم، حيث أن الدراسات العالمية أثبتت أن الجرعة الواحدة ذات فعالية لا تتعدى 33% ضد المتحورات دلتا الأكثر انتشاراً بالأردن وأن النسبة الأكبر لعدد وشدة الإصابات كانت للذين لم يستكملوا المطاعيم أو لم يقوم بالتطعيم مطلقاً.



وأضاف العميد الطبيب الوهادنة أن عدد المطعمين من الجرعة الثانية (3311999) بنسبة 52%، وكانت فايزر تشكل 47% ويتبعها سينوفارم 43% والباقي مثل (الأسترازينكا، سبوتينك، موديرنا) بنسبة 10%.



وأشار مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية أن الدراسات بينت عدد المصابين بعد الجرعة الثانية والتي جاءت بنسبة (110000) مقارنة بـ (310000) في التحديث الثالث ومعظمها كانت في الفترة ما بين أسبوعين إلى 6 أسابيع وهي فترة تكون المناعة، وبينت الإحصائية أيضاً عدم وجود فروق ذات قيمة بين المطاعيم الأكثر استخداماً وأن معظم الإصابات كانت خفيفة.

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