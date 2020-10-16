الجمعة 16-10-2020
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الجمعة، 16-10-2020 07:49 م

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت مشيرين انه غير مفيد لما ينتج من تزاحم على الاسواق التجارية قبل سريان الحظر.
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وفي وقت سابق استهجنت حماية المستهلك تدافع المواطنين وتزاحمهم في الاسواق خلال الايام التي سبقت قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت لشراء ما يحتاجونه من مواد تموينية  .

ووفق بيان صدر عنها ان : "التدافع والتزاحم سيعمل على زيادة حالات الاصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط والتزاحم ما بين الناس، خاصة أنه يوجد حالات كثيرة مصابة بالفيروس ولا تظهر عليها اعراض هذه المرض الخطير" 

بدوره قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان اية قرارات يتم اتخاذها حول الحظر الشامل بالمملكة تكون مدروسة بطرق علمية .

واضاف عبيدات ان اية قرارات جديدة حول مصير استمرار حظر التجول الشامل بالمملكة يومي الجمعة والسبت ستكون وفق تطورات الحالة الوبائية بالمملكة والتعامل معها .

 




 

 


 

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