اليابان تسلم معدات طبية إلى جمعية "جمزو" الخيرية

الوكيل الإخباري - سلمت السفارة اليابانية في عمان اليوم الأربعاء، معدات طبية مقدمة من الحكومة اليابانية لجمعية "جمزو" الخيرية، في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي.

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وتهدف المنحة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الطبي في محافظة الزرقاء من خلال توفير أجهزة الموجات فوق الصوتية، والأشعة البانورامي للأسنان، واستشعار الأشعة السينية للأسنان.



وأعرب السفير الياباني أوكوياما جيرو عن تقديره لمساهمة الجمعية في المجتمع لافتا إلى أن المراكز الطبية ذات الأسعار المعقولة في الأردن تلعب دوراً حاسماً للأشخاص المستضعفين، وأن وجود مراكز طبية مثل مركز جمزو أمر لا غنى عنه لتمكين الفئات المستضعفة من السكان من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.



من جهته، أعرب رئيس الجمعية سمير عبد الجواد، عن تقديره للدعم الياباني وأهميته في مساعدة الجمعية للقيام بدورها.



وقدمت اليابان في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي GGP، أكثر من 10 ملايين دولار لـ159 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ عام 1993.



يذكر أن جمعية جمزو الخيرية، تقدم خدمات تعليمية ومساعدات نقدية للمحتاجين في المجتمع الأردني وللاجئين، وخدمات صحية للأشخاص المستضعفين بأسعار رمزية أو مجاناً عبر المركز الطبي الذي جرى افتتاحه في عام 2011 في الزرقاء.