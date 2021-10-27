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الأربعاء، 27-10-2021 10:35 م

اليرموك الثانية عربيا في قائمة الجامعات الأعلى استشهادا

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الوكيل الاخباري - حققت جامعة اليرموك انجازا جديدا على صعيد البحث والنشر العلمي، بحصولها على المرتبة الثانية في قائمة الجامعات الخمسة الأعلى استشهاداً بمنتجها الأكاديمي والبحثي على مستوى الجامعات العربية .

وجاء هذا الإنجاز للجامعة من خلال حصول 15 أستاذا من كلية التربية على مراتب متقدمة في مجال العلوم التربوية، وفق التقرير السنوي السادس لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "أرسيف"، للمجلات العلمية العربية للعام 2021.

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