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الأربعاء، 22-05-2024 03:49 م

اليرموك: تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية لقروض الادخار لشهر أيار الجاري

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة لشهر أيار الجاري على المستفيدين من قروض الادخار للعاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

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وشدد مسّاد على أن هذا القرار يأتي حرصا من جامعة اليرموك على اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية على كوادرها البشرية، وخاصة وأننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك وبالتالي مساعدة كوادرها على تأمين مستلزماتهم واحتياجات أسرهم.


وأشار مسّاد إلى أن جامعة اليرموك، بوصفها واحدة من المؤسسات الوطنية، فإنها تسعى دائما وباستمرار على الدوام للاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده من خلال اتباع مختلف التدابير التي تنعكس ايجابا على الوضع المعيشي للعاملين فيها.

 




 

 


 

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