اليرموك : تأجيل امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للدراسات العليا

الوكيل الإخباري - قررت جامعة اليرموك تأجيل جلسة امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للدراسات العليا، والتي كانت مقررة الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

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وقالت الجامعة في بيان اليوم ان الامتحان سيعقد الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل، في مبنى الخوارزمي.

المصدر : بترا

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