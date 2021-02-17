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الأربعاء، 17-02-2021 12:20 م

الامتحان سيعقد الأحد

اليرموك : تأجيل امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للدراسات العليا

يرموك
شعار جامعة اليرموك


الوكيل الإخباري - قررت جامعة اليرموك تأجيل جلسة امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للدراسات العليا، والتي كانت مقررة الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

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وقالت الجامعة في بيان اليوم ان الامتحان سيعقد الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل، في مبنى الخوارزمي.

 

المصدر : بترا

 

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