اليرموك تبتعث 63 طالبا إلى أرقى الجامعات العالمية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أنه وفي سياق حرص الجامعة على تعزيز مسيرتها العلمية والأكاديمية، فإنها قامت بابتعاث 63 طالبا على نفقتها الخاصة إلى عدد من الجامعات العالمية، لاستكمال دراستهم العليا في بعثات دراسية شاملة.

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وأضاف أن الجامعة تقوم وباستمرار بالإعلان حسب حاجة كلياتها إلى إيفاد طلبة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، إلى أرقى الجامعات حول العالم، ومتابعة شؤونهم بصورة دائمة من خلال قسم البعثات والتدريب في دائرة الموارد البشرية.



وتابع: أن الجامعة تحرص أيضا على تسديد فواتيرهم الخاصة بالرسوم الجامعية والتأمين الصحي لهم ولعائلاتهم، بالإضافة إلى متابعة أمورهم من خلال مخاطبة كلياتهم للتواصل معهم بشأن أمور بعثاتهم الدراسية، وكل ما يتصل بها.



ولفت مسّاد إلى أن الجامعات البريطانية تستقطب العدد الأكبر من مبتعثي الجامعة من خلال 21 طالبا، تليها الجامعات الأمريكية بـ 20 طالبا، فيما يتوزع بقية الطلبة على الجامعات الاسترالية والألمانية والإيطالية والكندية والماليزية.



وقال إن كلية الطب تحتل المرتبة الأولى بين كليات الجامعة من حيث الإيفاد، من خلال إيفادها لـ 25 طالبا للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية الأساسية والعلوم الطبية السريرية، تليها كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بـ 12 طالبا في أقسام الهندسة الصناعية والهندسة المدنية وهندسة العمارة.



ولفت مسّاد إلى أن كلية الصيدلة قامت بإيفاد 10 طلاب في أقسام الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية والعلوم الصيدلانية والممارسة الصيدلانية، فيما قامت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بإيفاد 9 طلاب في أقسام إدارة الأعمال والإدارة العامة والتسويق والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة، فيما أوفدت كلية العلوم ثلاثة طلاب في أقسام الاحصاء والعلوم الحياتية والفيزياء، وكلية الإعلام طالبين في قسمي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان، بينما هناك طالب واحد مبتعث لكل من كليتي القانون وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.



