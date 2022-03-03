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الخميس، 03-03-2022 11:27 م

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، خلال استقباله اليوم الخميس، المستشار الثقافي في الملحقية الثقافية الليبية، الدكتور أحمد الدويك، سبل التعاون الأكاديمي والثقافي الممكنة بين جامعة اليرموك ومختلف مؤسسات التعليم العالي الليبية.

وأكد مساد أن جامعة اليرموك تفتح أبوابها للتعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الليبية وفي مختلف المجالات مع إمكانية تأطير هذا التعاون من خلال مذكرات تفاهم تعنى بالتبادل الطلابي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية سواء لقضاء إجازات تفرغ علمي، أو زيارات علمية لتبادل الخبرات، إضافة إلى إمكانية الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

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