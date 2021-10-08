الجمعة 08-10-2021
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الجمعة، 08-10-2021 06:33 م

اليرموك تبدأ صرف مستحقات نهاية الخدمة لمتقاعدي 2020 الاسبوع القادم

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الوكيل الاخباري - تبدأ جامعة اليرموك صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين واعضاء هيئة التدريس المتقاعدين عام 2020 الاسبوع المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الجامعة مدير دائرة العلاقات العامة مخلص العبيني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن القيمة الاجمالية لمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العام الماضي تبلغ حوالي 5 .4 مليون دينار، مرجحًا أن تبدأ عملية الصرف في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأشار العبيني إلى أنه إذا توفرت اي مخصصات بعد الانتهاء من صرف كافة مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين العام الماضي 202 سيصار الى صرف جزء من مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين العام الحالي 2021، مؤكدًا أن ذلك مرتهن بتوفر المخصصات اللازمة.

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