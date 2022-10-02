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الأحد، 02-10-2022 08:38 م

اليرموك تحتفل بحصولها على الاعتماد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - احتفلت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، بمناسبة حصولها على الاعتماد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) في ثلاثة من برامج البكالوريوس، هي هندسة الحاسوب، وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الصناعية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، خلال رعايته الحفل، إن الحصول على هذا الاعتماد، يمثل قصة نجاح تآلفت فيها عزيمة الكادر البشري والطُلابي في كلية الحجاوي، فكان هذا المُنجز المُهم والمُتميز عالمياً . 

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