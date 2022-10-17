اليرموك تحرز تقدما في ترتيبها العالمي وفق تصنيف التايمز 2023

الوكيل الاخباري- احتلت جامعة اليرموك المركز الرابع على مستوى الجامعات الأردنية وفق تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2023، حيث سجلت الجامعة تقدما ملموسا في ترتيبها ودرجاتها في محاور التصنيف الخمسة المعتمدة، وتقدمت إلى الفئة 1001-1200 على مستوى الجامعات العالمية، كما احتلت الجامعة المرتبة 545 على مستوى الجامعات العالمية في محور التدريس والترتيب، والمرتبة 674 في محور النظرة الدولية بين سائر الجامعات العالمية.

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وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد أن تقدم ترتيب جامعة اليرموك في التصنيفات العالمية ما هو إلى ثمرة للعمل الجماعي والجهود المتواصلة المبذولة على مر السنوات من أجل رفعة اليرموك وتقدمها، مشددا على أن تقدم ترتيب جامعة اليرموك في تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2023 يعد إنجازا أكاديميا جديدا، يُضاف إلى سلسلة إنجازاتها العلمية والبحثية بُني على ما تم إنجازه في السنوات السابقة من تطوير وتحديث للمنظومة الأكاديمية والتدريسية والبحثية في الجامعة.



وأضاف أن هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة يعكس حرص الجامعة واهتمامها بقضايا الجودة الأكاديمية، وتطوير البحث العلمي والاهتمام به، من خلال تحفيز باحثيها للنشر في أرقى المجلات العلمية المحكمة، ومواءمة خططها الدراسية وأساليب التدريس مع المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها كافة حقول العلم والمعرفة في ظل التغيير الجذري القائم على الثورة المعلوماتية والصناعية في العالم، فبات لزاما علينا تسخير كافة الإمكانات وبذل الجهود والبناء على الإنجازات وتعظيمها من أجل المضي قدما بمسيرة التغيير والإصلاح تجسيدا لتوجيهات قائد البلاد بتسخير الكفاءات والقدرات العلمية والخبرات والمعارف لاستكمال عملية البناء والتنمية والارتقاء بمؤسساتنا الوطنية على المستوى الدولي.



ولفت مساد إلى أن تقدم الجامعة في ترتيبها على مستوى الجامعات الدولية رغم محدودية الإمكانات، يعد مؤشرا على أن "اليرموك" تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطوير والتميز، وتقديم تعليم جامعي يلبي طموحات الشباب الأردني والعربي، بما يمكن اليرموك من الاضطلاع بدورها جنبا إلى جنب مع الجامعات الأردنية الأخرى للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن.



ويذكر أن هذا التصنيف يكتسب أهميته الأكاديمية العالمية، باعتباره أكبر وأضخم ترتيب للجامعات على مستوى العالم، صادر عن مجلة "التايمز" للتعليم العالي، وهي مجلة اسبوعية مقرها العاصمة البريطانية - لندن، وتعنى بالأخبار والقضايا المرتبطة بالتعليم العالي حول العالم.