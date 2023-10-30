اليرموك تحرز تقدماً في تصنيف التايمز العالمي 2024

الوكيل الاخباري- حققت جامعة اليرموك إنجازاً علمياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها في المجالات كافة، وسعيها للوصول إلى العالمية وإحراز ترتيب متقدم على مستوى الجامعات على المستوى المحلي والإقليمي، والدولي في مختلف التصنيفات العالمية.

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ووفقا للبيانات التي نشرها تصنيف التايمز العالمي للتخصصات في نسخته للعام 2024 مؤخرا، حققت جامعة اليرموك ترتيباً متميزاً في مجال العلوم الصحية والسريرية والتي تشمل تخصصات كليتي الطب والصيدلة، حيث حصلت الجامعة على تصنيف ضمن فئة (601 -800) عالمياً لتكون بالمرتبة الثانية محلياً ومن المرة الأولى التي تدخل بها في هذا التصنيف.



كما حصلت على تصنيف ضمن فئة (401-500) عالميا، لتكون في المركز الثاني محلياً في مجال التعليم والذي يشمل تخصصات العلوم التربوية، ومن المرة الأولى التي تدخل بها في هذا التصنيف، كما حصلت على تصنيف ضمن فئة (601+) عالمياً، لتكون الأولى محلياً في مجال "الإنسانيات والآداب" والذي يشمل معظم التخصصات الأكاديمية في كليات الآداب، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والشريعة والدراسات الإسلامية، والآثار والأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى تخصص هندسة العمارة.



وفي مجال التخصصات الهندسية، حققت الجامعة تقدما ملحوظاً في هذا المجال، حيث تقدمت 200 مرتبة لتصبح ضمن فئة (601-800) عالميًا، ولتحتل المرتبة الأولى محلياً مع جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا الأردنية، فيما حققت الجامعة أيضا تقدما في مجال الاقتصاد والأعمال لتصبح ضمن الفئة (601-800) عالميًا، ولتحتل المرتبة الثانية محليًا.