الثلاثاء 28-06-2022
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مؤتمر القمة الدولية في الأمن السيبراني آب المقبل
وزير التخطيط يبدأ سلسلة مشاورات مع القطاع الخاص حول مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد
ثقافة الطفيلة تنظم دورة تدريبية في مجال الخط العربي
الملك يتلقى تعزية من السيسي بضحايا حادثة العقبة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هيونداي تساهم في بناء مستقبلاً وقوده الهيدروجين
كارفور الأردن توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
البنك العربي يطلق تطبيق"عربي جونيَر"
أربعة أسباب تجعلنا نحب هاتف HUAWEI nova Y70 الأحدث من هواوي مع أطول عمر للبطارية والمتوفّر حاليًا في الأردن
كورونا
كورونا
كورونا يصيب وزير الصحة التايلاندي
مشكلات في القلب يواجهها المصابون بـ كوفيد-19
نيوزيلندا تعلن عن جرعة معززة ثانية لكبار السن
الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
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معلومات صادمة عن غاز الكلورين السام الذي تسبب بوفيات حادثة العقبة
بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة
من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟
مقترح لإنشاء 14 طريقاً في المملكة مقابل رسوم على مستخدميه
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
ولادة طفلة في العراق بـ24 إصبعاً -صور