اليرموك تحصل على 40 مشروعًا للتبادل الأكاديمي والطلابي

الوكيل الاخباري -

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حصلت جامعة اليرموك، من خلال دائرة العلاقات والمشاريع الدولية، على 40 مشروعًا للتبادل الأكاديمي والطلابي ضمن برنامج ايراسموس بلس للعام 2020، لتكون بذلك ثاني جامعة أردنية تحقق هذا العدد من الشراكات مع جامعات أوروبية.وكانت مفوضية الإتحاد الأوروبي في بروكسل، أعلنت عن قائمة مشاريع الحراك الأكاديمي التي تم اختيارها للتمويل ضمن برنامج ايراسموس بلس للعام 2020 ، والتي تم الإعلان فيها عن فوز جامعة اليرموك بشراكة 40 مشروعًا للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.وقال رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على المستوى المتميز والسمعة الطيبة التي تحظى بها جامعة اليرموك دوليًا وإقليميًا، مثمنًا جهود دائرة العلاقات والمشاريع الدولية بتحقيق هذه التشاركية والتدويل وبناء الشراكات والتشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة.