اليرموك ترشح 50 طالباً للمشاركة في دورات تدريبية حول التعلم الإلكتروني

الوكيل الاخباري -

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يشارك 50 طالباً وطالبة من مختلف كليات جامعة اليرموك، في دورات تدريبية حول مهارات التعليم الإلكتروني، تنفذها مبادرة "نوى"، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد المزاودة، اليوم الأربعاء، إن العمادة قامت بتنسيب أسماء الطلبة، في ضوء المحددات التي اشترطتها المبادرة و التي ركزت على الطلبة من ذوي الدخل المحدود، وأن يكون الطالب منتظمًا على مقاعد الدراسة، وألا يكون من بين الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الحالي، وأن يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عامًا.وأعرب المزاودة عن تقدير الجامعة، لمبادرة "نوى" التي ترجمت مدى تلمسها لاحتياجات فئة كبيرة من طلبة الجامعات الأردنية، بالتسهيل عليهم فيما يتعلق بمسارهم الأكاديمي الذي يمر بظرف غير اعتيادي بسبب جائحة كورونا.ولفت إلى إنّ هذه الدورات التي تنفذ عبر منصة "نحن"، تكتسب أهمية كبيرة من خلال رفعها لكفاءة ومقدرة الطلبة على هذا النمط المتقدم من التعليم الذي يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين، مقدراً التسهيلات التي رافقت اشتراك الطلبة في هذا البرنامج من خلال تزويدهم بـ"آيباد" واشتراك انترنت مجاني لمدة ثلاثة أشهر، وخصوصاً أنّ مثل هذه المستلزمات قد تشكل عبئا مالياً إضافياً على كثير من الأسر في هذه الظروف الاستثنائية.