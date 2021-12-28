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الثلاثاء، 28-12-2021 08:56 م

اليرموك تستحدث دبلوماً تدريبياً في الإعلام الرقمي التلفزيوني

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع وبالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، استحداث برنامج الدبلوم التدريبي في الإعلام الرقمي التلفزيوني.

وقال مدير المركز الدكتور يزن الشبول، إن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بمهارات إنتاج المحتوى التلفزيوني الرقمي، وصقل المتدربين بمهارات وتقنيات التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي الرقمي، وتأهيل المتدربين لإتقان مهارات المونتاج والتعليق الصوتي، وتصميم الجرافيك والانفوجرافيك وتأهيل المتدربين لإعداد الحملات والبرامج الاعلامية التلفزيونية الرقمية.

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