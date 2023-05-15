اليرموك تستحدث سبعة تخصصات أكاديمية نوعية جديدة

الوكيل الإخباري- استحدثت جامعة اليرموك خلال العام الجامعي 2022/2023 سبعة تخصصات أكاديمية جديدة وهي: برنامج البكالوريوس في إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية في كلية الاعمال، برنامج البكالوريوس في الفنون الرقمية في كلية الفنون الجميلة، وبرنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب/انترنت الأشياء، وبرنامج الماجستير في قانون الأعمال بكلية القانون، وبرنامج الماجستير في ضبط العدوى والوبائيات بكلية الطب، وبرنامج الماجستير في إدارة الضيافة، وبرنامج الماجستير في هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد إن جامعة اليرموك وفي ضوء التحول التكنولوجي والتقني والتغيرات المتسارعة التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، تسعى وبكل جد من أجل تحديث وتطوير برامجها الأكاديمية واستبدال البرامج القديمة ببرامج نوعية جديدة لمختلف المراحل تلبي متطلبات المرحلة القادمة وتمكننا من الانتقال الى العصر التكنولوجي والرقمي الجديد، لتبقى اليرموك كما عهدناها مركزا يشع معرفة ومقصدا لطالبي العلم والتميز، بالإضافة إلى أن هذه التخصصات تفتح أمامنا آفاقا جديدة للبحث العلمي الحديث، وترفد موازنة الجامعة بموارد إضافية.



وأشار إلى أن العالم أجمع يتجه نحو التشبيك الحقيقي بين العلوم المختلفة جنبا إلى جنب مع توظيف التكنولوجيا الحديثة من اجل استحداث مجالات جديدة تلبي متطلبات عصر الرقمنة وينتقل بهذه العلوم والقطاعات إلى عصر جديد من التميز ومرحلة جديدة من الاكتشافات والتطورات العلمية، مشددا على أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات والبدء بالتأسيس للانتقال بمؤسساتنا الأكاديمية نحو الريادة والتميز والابداع واستثمار الفرصة المتاحة أمامنا لنتخذ مكانة متميزة على المستوى الدولي، وتقديم تعليم جامعي متفرد ويحاكي التعليم الدولي حول العالم، وتأهيل وإعداد طلبتنا من أجل قيادة مرحل التطوير والتحديث المستقبلي في كافة القطاعات، ورفع مستوى تنافسيتهم في أسواق العمل التقليدية والحديثة، وبما يترجم رؤى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للعمل من أجل تعزيز دور الأردن كمركز ريادي في المنطقة في المجال التقني، ودعم تأهيل الموارد البشرية الأردنية وتمكينهم من القيام بدورهم في بناء مستقبل الأردن الحديث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



برنامج البكالوريوس في إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية في كلية الاعمال عميد كلية الأعمال في الجامعة الدكتور ميشيل سويدان قال إن إنشاء برنامج البكالوريوس في إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية في قسم إدارة الأعمال يأتي انسجاما مع سعي الجامعة الدؤوب من اجل استحداث البرامج الأكاديمية المتميزة كمّا ونوعا والتي تتوافق مع آخر التطورات والمستجدات في العالم، وتلبي متطلبات السوق العمل.



وأشار إلى أن هذا البرنامج من أوائل البرامج في الجامعات الحكومية في الأردن، والاول من نوعه في اقليم الشمال، موضحا أن البرنامج يُعنى بفن وعلم إدارة تدفق السلع والطاقة والمعلومات والموارد الاخرى كالمنتجات والخدمات، من نقطة المنشأ الى نقطة الاستهلاك.



وأضاف أن ما يميز هذا البرنامج انه من التخصصات التي تسهم في التنمية والنمو الاقتصادي على كافة الصعد لما له من ارتباط وثيق بكافة القطاعات الاقتصادية، ويعتبر من أفضل محفزات الاقتصاد وتطوير الاعمال وتنميتها، حيث يؤدي خريجي إدارة سلاسل التوريد واللوجستيك دوراً هاماً في الاقتصاديات العالمية كونها تمثل حلقة الوصل التي تربط منظمات الإنتاج والتوريد والتوزيع بشكل سلسل وكفؤ، الامر الذي يجعلها من أبرز محركات النمو الاقتصادي من خلال ضمان انسياب البضائع في العالم اجمع. يتميز البرنامج بانه الاول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة الأردنية في اقليم الشمال.



وأوضح سويدان أن البرنامج يهدف إلى اكساب الطلبة المهارات والمعارف المتعلقة بمجالات إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية، وتؤهلهم لخوض غمار بيئات الاعمال الحديثة التي تتميز حاليا بمستوى عالٍ من التنافسية والتطور الدائمين، كما ويركز البرنامج على اكتساب المهارات الإدارية الأساسية كالتخطيط الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتصميمها باستخدام أحدث برامج النمذجة والمحاكاة.



سيغطي حاجة السوق الماسة لبعض التخصصات المطلوبة والنادرة حاليا في مجال إدارة سلاسل التوريد مثل استدامة النظم الغذائية في القطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية البحرية، وإدارة عمليات التزويد في الخدمات الانسانية.

