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الإثنين، 06-03-2023 02:43 م

اليرموك تستقبل وفدا يمثل مجموعة من مكاتب الخدمات الجامعية في سلطنة عُمان

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك بالوكالة الدكتور موفق العموش، رؤية الجامعة وسعيها الدائم تحقيقا لخطتها الاستراتيجية نحو توفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية المناسبة لطلبتها داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى ما يتميز به هذا مجتمع جامعة اليرموك من تنوع طلابي وثقافي لجنسيات مختلفة حول العالم.

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وأضاف خلال استقباله وفد يمثل مجموعة من مكاتب الخدمات الجامعية في سلطنة عُمان الشقيقة، أن الجامعة تضم في كلياتها على مستوى البكالوريوس وبرامج الدبلوم والدراسات العليا / الماجستير والدكتوراه، طلبة من 48 جنسية عالمية، لافتا إلى أن عدد خريجي الجامعة من الطلبة الوافدين يقارب 15 ألف خريج، يمثلون 82 دولة من مختلف قارات العالم، تنظر لهم جامعة اليرموك على أنهم سفراء للأردن ولها في بلدانهم.


وأشار العموش إلى أن عدد خريجي الجامعة من الجنسية العُمانية وصل إلى 2114 خريجا من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، مبديا استعداد الجامعة للتعاون مع هذه المكاتب من خلال مذكرات ثنائية للتعاون معها لاستقبال اعداد من الطلبة العُمانيين الراغبين بالدراسة في الجامعة.


وتابع: شهدت الجامعة سلسلة من مراحل التطوير والتحديث حتى أصبحت اليوم واحدة من أعرق الجامعات على المستوى الوطني والعربي والإقليمي، من خلال 16 كلية وعمادتين الأولى لشؤون الطلبة والثانية للبحث العلمي والدراسات العليا، كما وتطرح الجامعة 67 برنامجا لمرحلة البكالوريوس و70 برنامجا للماجستير و16 برنامجا للدكتوراه كما وتضم 9 مراكز علمية وبحثية، لافتا في الوقت نفسه إلى تطلع الجامعة لاستحداث المزيد من التخصصات والبرامج الأكاديمية المختلفة التي يحتاجها سوق العمل الأردني والإقليمي، إضافة إلى التوسع في طرح برامج دراسات عليا لمختلف كلياتها الإنسانية والعلمية.


 




 

 


 

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