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الإثنين، 20-12-2021 06:15 م

اليرموك تشارك بمؤتمر اللغة العربية والعالمية في لبنان

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الوكيل الاخباري - شاركت جامعة اليرموك من خلال عميد كلية الآداب الأمين العام لجمعية كليات الآداب في الوطن العربي، الدكتور موسى الربابعة، في مؤتمر اللغة العربية والعالمية، والذي نظمته على مدار اليوميين الماضيين جامعة الجنان اللبنانية، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وقال الربابعة في كلمته: إن الحديث عن اللغة العربية والعالمية يتخذ أبعاداً متعددة، وخاصة أن المنظورات والمنطلقات التي ينبغي التأسيس عليها تكمن أسرارها في جوهر اللغة وخصوصيتها، مبينا أن اللغة ماهية وكينونة وعوالم ممتدة.

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