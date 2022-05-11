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الأربعاء، 11-05-2022 10:50 م

اليرموك تشارك بمحاضرات سياحية بجامعة إيطالية

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الوكيل الاخباري - شاركت جامعة اليرموك بتقديم سلسلة محاضرات متخصصة حول الاثار والسياحة في الأردن، لا سيما بعد عودة الحياة لطبيعتها عقب انتهاء قيود كورونا، وذلك ضمن برنامج التعاون الدولي "إيراسموس بلس"، وبالتعاون مع جامعة باليرمو الإيطالية.

وشارك عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك الدكتور عاطف الشياب من خلال تقديمه محاضرات لطلبة مرحلتي البكالوريوس والماجستير في جامعة باليرمو حول الآثار والأماكن السياحية المنتشرة في بلدة أم قيس الأثرية، والتي تعد من أهم مدن الديكابولس في العصر الروماني.

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