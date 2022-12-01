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الخميس، 01-12-2022 03:42 م

اليرموك تشارك بورشة عمل في باليرمو الإيطالية

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الوكيل الإخباري - شارك عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك، الدكتور عاطف الشياب، بورشة عمل في جامعة باليرمو الإيطالية.

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ونظم الورشة اتحاد جامعات المتوسط بعنوان: "التاريخ والتراث والسياحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء بلدان البحر الأبيض المتوسط".


واستعرض الشياب، في كلمة له التي حملت عنوان: "الأردن كوجهة سياحة الأنماط السياحية والمواقع الأثرية"، المواقع السياحية المختلفة في المملكة، والأنماط السياحية المختلفة؛ كالسياحة الثقافية، البيئية، العلاجية، الاستجمام والسياحة الأثرية وغيرها من الأنماط المتوفرة، إضافة للحديث عن نقاط قوة المملكة من الناحية السياحية والأثرية، وعرض فيلم تسويقي سياحي قصير عن أهم المواقع السياحية والأثرية في المملكة والذي لاقى استحسانا من قبل الحضور.


وجرى نقاش موسع حول السياحة في الأردن، وأبدوا اهتماما كبيرا بزيارة المملكة باعتبارها وجهة سياحية جاذبة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية المتنوعة.

 




 

 


 

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