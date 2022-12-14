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الأربعاء، 14-12-2022 01:40 م

اليرموك تصدر بيان حول تسديد الرسوم الجامعية للفصل القادم

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الوكيل الإخباري - قالت جامعة اليرموك، إنه إشارة إلى ما ورد من تساؤلاتِ حول ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعميم وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات الأردنية الرسمية بما يتعلق بموضوع تسديد الرسوم الجامعية للفصل الدراس الثاني 2022/2023.

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وأكدت إدارة جامعة اليرموك بأنها ملتزمة بما جاء بكتاب الوزير، حيث كانت رئاسة الجامعة قد أوعزت مُباشرة لدائرتي القبول والتسجيل والدائرة المالية ومركز الحاسب والمعلومات، وحال ورود التعميم لتنفيذ ما جاء فيه وذلك بالسماح للطلبة الملتحقين في البرنامج العادي وعلى نفقتهم الخاصة بتسجيل المساقات الدراسية للفصل الدراسي الثاني القادم 2022/2023 دون اشتراط مسبق لتسديد الرسوم الجامعية ومنحهم فرصة للتسديد حتى بداية أسبوع السحب والإضافة للفصل الثاني وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد، ودون أن يترتب عليهم أية غرامات مالية.


فيما أعلمت الجامعة الطلبة بذلك من خلال دائرة القبول والتسجيل فيها وعبر البريد الإلكتروني للطالب والقنوات الرسمية فيها.


كما وتؤكد جامعة اليرموك، بإن عملية التسجيل مستمرة لجميع الطلبة، للفصل الدراسي الثاني المقبل على أكمل وجه.

 




 

 


 

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