اليرموك تطرح حزم مساقات للغات أجنبية

الوكيل الإخباري

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- طرح مجلس عمداء جامعة اليرموك، في جلسته أمس الأربعاء، حزم مساقات أكاديمية لمجموعة من اللغات الأجنبية العالمية لبعض التخصصات كمتطلبات جامعية اختيارية، اعتبارا من بداية العام الجامعي 2022/ 2023.وقال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مسّاد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن القرار يأتي بهدف صقل وتطوير مهارات خريجي الجامعة ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، وبما يعود بالفائدة عليهم وعلى مستقبلهم ووطنهم.وبين أن طرح هذه الحزم يأتي في سياق ما تقوم به كليات الجامعة من تحديث مستمر لخططها وبرامجها الدراسية لتواكب المتغيرات في سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي، لافتا إلى أن هذه الخطط تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية، التي من شأنها أن تزيد من فرص خريجي الجامعة في المنافسة بسوق العمل بكفاءة واقتدار.وأوضح مساد أن حزم اللغات الأجنبية الجديدة، تتضمن 5 لغات: الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الصينية، والتركية، بواقع 4 مساقات لكل لغة، حيث تم ترميزها وتوطينها وإدارة تدريسها في مركز اللغات، مبينا أنه تم إعداد وصف لهذه المساقات وخططها الدراسية وآلية تدريسها بعد التواصل مع المراكز والملحقيات الثقافية الأجنبية في المملكة والمعنية بتدريس هذه اللغات العالمية.وأشار مسّاد إلى أن الطالب خلال مرحلة البكالوريوس في جامعة اليرموك يدرس 27 ساعة معتمدة، كـ "متطلبات جامعة"، منها 15 ساعة إجبارية و 12 ساعة اختيارية، لافتا إلى أنه ولإنجاح هذه التجربة فقد ارتأى مجلس العمداء البدء بتطبيق حزم مساقات اختيارية في 3 لغات عالمية: الفرنسية، الألمانية، والإسبانية بتخصصات محددة خلال مرحلة البكالوريوس، وهي: التمريض، اللغة الإنجليزية التطبيقية، الإدارة السياحية، الإرشاد السياحي، الإدارة الفندقية".وأضاف أن القرار جاء لتسهيل قبول خريجي الجامعة لإكمال دراستهم الجامعية العليا والحصول على منح دراسية وبحثية وفرص تدريبية في الدول العالمية الصناعية الناطقة بتلك اللغات.