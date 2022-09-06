اليرموك تطرح دبلومات مهنية متنوعة

الوكيل الاخباري - أطلق مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك، مجموعة من الدبلومات المهنية التي تستهدف تأهيل خريجي الثانوية العامة أو غير الحاصلين عليها لمتطلبات سوق العمل.



وقال مدير المركز الدكتور عبد الباسط العثامنة، إن خطط هذه الدبلومات الدراسية تشمل أحدث المعارف النظرية في تخصصات: إدارة المستشفيات والخدمة الصحية، وإدارة السجلات والسكرتاريا الطبية، وإدارة المساحة ومراقبة الأبنية، والمحاسبة الإلكترونية، وصيانة أجهزة الحاسوب، وإدارة الأنظمة والشبكات وأمنها، والإعلام الرقمي التلفزيوني.

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