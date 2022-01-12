"اليرموك" تعلّق على حادثة إغماء طالبة في إحدى الكليات

الوكيل الاخباري - أكدت جامعة اليرموك، الأربعاء، صحة فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي "لطالبة أغمى عليها في الجامعة"، بدون أن توضّح "السبب وراء إغمائها"، وفق الناطقة الإعلامية، باسم الجامعة نوزت أبو العسل. اضافة اعلان





وقالت أبو العسل إن "الطالبة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها بالإغماء"، فيما تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الإغماء "كان نتيجة منعها من دخول قاعة الجامعة لتأدية الامتحان".



وأوضحت أبو العسل أن "الجامعة لا تحرم أي طالب أو طالبة من تقديم الامتحانات في حالة تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك الطلبة الحاصلين على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يمنعهم من تلقي مطعوم كورونا شريطة تقديم الطالب فحص PCR ساري المفعول لمدة 72 ساعة قبل موعد الامتحان" ، بحسب تلفزيون المملكة.



وأضافت أبو العسل، أن "في الجامعة موظفين يشرحون للطلبة تعليمات أمر الدفاع 35 قبل دخولهم إلى الحرم الجامعي"، حيث إنّ الجامعة تطبق أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، وعممت ذلك على الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية برسائل توعوية عن أمر الدفاع وأيضا داخل الحرم الجامعي.



وأشارت، إلى أن الجامعة تسجل للطالب علامة "محروم من دخول الامتحان/غير مكتمل" لغير متلقي جرعتي لقاح كورونا، ويعتبر الطالب في هذه الحالة حاصل على علامة "غير مكتمل" في مساقاته، حتى تلقي الجرعتين من كورونا.



وأكّدت: "أي أنهم لن يعتبروا فاقدين لحقهم في تقديم الامتحان، وسيتم اعتبارهم متغيبين بعذر عن الامتحان".



"مجلس عمداء الجامعة دعا الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة تلقي جرعتي مطعوم كورونا حديثا؛ أي بعد حصولهم على علامة غير مكتمل، مراجعة مساعد عميد شؤون الطلبة في كلياتهم لتصويب وضعهم والسماح لهم فورا بالتقدم لامتحاناتهم اللاحقة"، وفقا لأبو العسل.



وبينت، أن مساعد عميد شؤون الطلبة يقوم بإجراء اللازم لتصويب وضع الطالب والسماح له بالتقدم للامتحان.



ودعا مجلس العمداء الطلبة الوافدين أو الأردنيين الحاصلين على شهادات مطاعيم من خارج الأردن، إلى مراجعة رئيس قسم الطلبة الوافدين في عمادة شؤون الطلبة لتصويب وضعهم والسماح لهم بالتقدم لامتحاناتهم اللاحقة فورا.



وأصدرت جامعة اليرموك الأربعاء، بيانا قالت فيه "إنه وفي ضوء ما تداولته وسائل الإعلام أمس بشأن التزام الجامعة وتطبيقها لأمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 والصادر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي والذي ألزم كُل شخص تجاوز الــ 18 من عمره عند مراجعته لأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، والجامعات ليست استثناء منها بعدم الدخول إليها إلا بتلقي جرعتين من مطعوم كورونا".



وأضافت، أن مجلس العُمداء في الجامعة اتخذ عدداً من الإجراءات الإدارية على مُستوى الطلبة والكوادر الأكاديمية والإدارية والفنية فيها تقضي بضرورة الالتزام بعدد من القواعد الأساسية التي تضمن تطبيق أمر الدفاع المُشار إليه بما يتماشى مع الحالة الوبائية.