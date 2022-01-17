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الإثنين، 17-01-2022 08:43 م

"اليرموك" تعلن تأجيل الامتحانات التي ستعقد قبل العاشرة من صباح الثلاثاء - أسماء ومواعيد

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الوكيل الاخباري - بناء على قرار رئيس الوزراء بتأخير بدء دوام الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية بسبب الظروف الجوية السائدة، قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد تأخير بدء الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 18/1/2022 إلى الساعة العاشرة صباحاً، لمختلف كليات ووحدات الجامعة، وذلك حفاظا على سلامة طلبة الجامعة والعاملين فيها، على أن يستثنى من القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

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كما وتقرر تأجيل عقد جلستي امتحان النظم الإسلامية (HUM 109) ومقدمة في دراسة الثقافات الإنسانية (HUM 106) من يوم الثلاثاء ١٨-١-٢٠٢٢ إلى يوم السبت ٢٢-١-٢٠٢٢.


وذلك حسب الأوقات التالية: 
- تأجيل عقد الجلسة الأولى المقررة يوم الثلاثاء ١٨-١-٢٠٢٢ الساعة (٨:٣٠-٩:٢٠) إلى يوم السبت ٢٢-١-٢٠٢٢ الساعة (١٠:٠٠-١٠:٥٠). 


- تأجيل عقد الجلسة الثانية المقررة ليوم الثلاثاء ١٨-١-٢٠٢٢ الساعة (٩:٣٠-١٠:٢٠) إلى يوم السبت ٢٢-١-٢٠٢٢ الساعة (١١:٠٠-١١:٥٠). 

علماً بأن توزيع الطلبة على المختبرات هو نفس التوزيع المقرر للجلستين السابقتين وتم تعميمه على الطلبة عبر البريد الإلكتروني.

 




 

 


 

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