اليرموك تفوز بالمركز الثاني بمسابقة محاربي السايبر الأردني

الوكيل الاخباري - فاز فريق من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك بالمركز الثاني في التصفيات النهائية للمستوى المتقدم بمسابقة "محاربي السايبر الأردنية -التقاط العلم"، التي أقامها المركز الوطني للأمن السيبراني، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.



وشارك في المسابقة، التي جاءت بهدف رفع قدرات الطلبة في مجال الأمن السيبراني، 13 فريقًا من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك، بإشراف وتدريب المهندس محمد الجعافرة من قسم تكنولوجيا المعلومات، حيث تأهلت جميع الفرق المشاركة من جامعة اليرموك للتصفيات النهائية من بين 200 فريق على مستوى البطولة.

اضافة اعلان