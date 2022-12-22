الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

عجلون : اطلاق مبادرة قافلة الابتسامة

بلدية العامرية: وقفة تضامنية مع شهداء الوطن والأجهزة الأمنية

اختيار أم قيس كأفضل قرية بين 136 في العالم

مصدر امني ينفي وفاة والدة الفتاة بحادثة اطلاق النار في اربد

اليرموك تفوز بالمركز الثاني بمسابقة محاربي السايبر الأردني

ولي العهد يطمئن على مصابي مداهمة الحسينية

اجراء عاجل من البنك المركزي بشأن سحب الرواتب من صرافات البنوك

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير الأردني رأفت العسعوس

التربية تشارك في الاجتماع التشاوري للمؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي

نقابة النحالين تطلق برنامج تتبع عسل النحل

الخميس، 22-12-2022 08:21 م

اليرموك تفوز بالمركز الثاني بمسابقة محاربي السايبر الأردني

12202215175510594693259


الوكيل الاخباري - فاز فريق من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك بالمركز الثاني في التصفيات النهائية للمستوى المتقدم بمسابقة "محاربي السايبر الأردنية -التقاط العلم"، التي أقامها المركز الوطني للأمن السيبراني، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وشارك في المسابقة، التي جاءت بهدف رفع قدرات الطلبة في مجال الأمن السيبراني، 13 فريقًا من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك، بإشراف وتدريب المهندس محمد الجعافرة من قسم تكنولوجيا المعلومات، حيث تأهلت جميع الفرق المشاركة من جامعة اليرموك للتصفيات النهائية من بين 200 فريق على مستوى البطولة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222018240475098434

عجلون : اطلاق مبادرة قافلة الابتسامة

1

بلدية العامرية: وقفة تضامنية مع شهداء الوطن والأجهزة الأمنية

w

اختيار أم قيس كأفضل قرية بين 136 في العالم

الامن

مصدر امني ينفي وفاة والدة الفتاة بحادثة اطلاق النار في اربد

9

ولي العهد يطمئن على مصابي مداهمة الحسينية

w

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير الأردني رأفت العسعوس

أخبار متعلقة
ww

ندوة في اليرموك حول قراءات نقدية لطلبة الدراسات العليا في اللغة العربية

j1

اليرموك تنعى شهداء الواجب الوطني من مرتّبات الامن العام

fffsss

اليرموك تكرم الفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات بدورتها الـ 24

مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية) (1)

ندوة في اليرموك حول الهجرة القسرية واللجوء

320481686_706373310812148_1608158899912761659_n

اليرموك تنعى الدكتور عمر شواشرة

1220221120433606173065

اليرموك: إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار للشهر الحالي