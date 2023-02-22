اليرموك تقدم قروضا ومساعدات مالية لطلبتها بقيمة 126 ألف دينار

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أن لجنة صندوق الطلبة في عمادة شؤون الطلبة قررت منح جميع طلبة الجامعة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من صندوق الطلبة وانطبقت عليهم شروط منح هذه القروض، والبالغ عددهم (467) طالبا وطالبة قرضا ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الثاني الحالي، شريطة ألا تزيد قيمة القرض عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة.

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وأضاف أن قيمة هذه القروض التي قدمتها الجامعة بلغت 117927 دينار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لجنة صندوق التبرعات، قررت أيضا منح جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (35) طالبا وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الثاني الحالي شريطة ألا تزيد قيمة المساعدة عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، مبينا أن قيمة هذه المساعدات بلغت 8946 دينارا.



وشدد مسّاد على أن جامعة اليرموك وانطلاقا من رسالتها الوطنية ومسؤوليتها المجتمعية، ستواصل جهودها لتمكين طلبتها من الأسر العفيفة لمواصلة مسيرتهم الدراسية، مؤكدا أن هذه المسؤولية ستبقى بالنسبة لجامعة اليرموك أولوية في رؤيتها وخططها المستقبلية، وضرورة تسخير كافة الإمكانات المتاحة للمحافظة على ديمومة عمل صندوق الطلبة وصندوق التبرعات في الجامعة، وتعزيز مواردهما المالية بما ينعكس إيجابا على الغاية من إنشاء هاذين الصندوقين.