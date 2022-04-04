اليرموك تكرم فريق المشروع الريادي ممثل الأردن في مسابقة رالي العرب

الوكيل الاخباري - التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد فريق عمل المشروع الريادي لطلبة البكالوريوس بعنوان " استخدام الواقع الافتراضي لتطوير منهاج تعليمي محوسب لما قبل المدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" .



وهنأ مساد فريق العمل في هذا المشروع الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الأردن في المسابقة الأولية لاختيار من يمثل المملكة في مسابقة "رالي العرب" لريادة الأعمال والابتكار 2021، والتي أقيمت في دبي في الفترة من 27 إلى 31 آذار الماضي، وذلك على هامش معرض إكسبو الدولي 2020 المقام هناك، والمكون من الطالب صهيب العابد والطالبة ميسم العكش، والمشرف الرئيس الدكتور رامي ملكاوي، والدكتور أحمد سعيفان المشرف الثاني على المشروع، وجميعهم من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في الجامعة، مشيدا بالمستوى العلمي المتميز لأسرة كلية تكنولوجيا المعلومات وطلبتها.

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