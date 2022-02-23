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الأربعاء، 23-02-2022 07:43 م

اليرموك تمنح قروضا ومساعدات لـ 725 طالبا وطالبة

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الوكيل الاخباري - منحت جامعة اليرموك قروضا لـ (725) طالبا وطالبة من صندوق الطلبة ممن انطبقت عليهم شروط الحصول عليها، بقيمة 155.637 ألف دينار.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال ترؤسه اجتماع بلجنتي صندوق الطلبة وصندوق التبرعات في الجامعة، إلى أهمية استمرار عمل هذين الصندوقين ودعمهما، بما ينعكس إيجابا على زيادة عدد الطلبة المستفيدين من خدماتهما في كل فصل دراسي في ظل تزايد عدد طلبة الجامعة وزيادة عدد الطلبة الذين يتقدمون للحصول على القروض والمنح المقدمة من خلالهما.

وأكد مساد أن الدور الإنساني للجامعة، هو جزء أصيل من عمل الجامعة وأنها لن تتوانى عن تقديم كل مساعدة ممكنة ومد يد العون لطلبتها الذين يواجهون ظروفا مادية صعبة تحول دون قدرتهم على مواصلة دراستهم بيسر وسهولة، من خلال منحهم القروض والمساعدات المادية التي يستحقونها.

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