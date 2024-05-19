اليرموك تنظم محاضرة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع وزارة الشباب محاضرة تعريفية حول "جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي"، تحدث فيها عضو ومقرر لجنة التقييم والتحكيم للجائزة، رئيس المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للشباب في الوزارة الدكتور جهاد مساعدة، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي.



وقال شطناوي، إن جامعة اليرموك تولي العمل التطوعي جل اهتمامها ومتابعتها، وأن تفعيل مشاركة الطلبة في الأعمال التطوعية الهادفة يتقدم أولويات عمل الجامعة وعمادة شؤون الطلبة، إذ تؤمن "اليرموك" بأن العمل التطوعي بمثابة حجر الأساس لبناء مجتمع واع، منتم لوطنه وأمته، يسعى لرفعة الوطن وتقدمه.



وأشار إلى اهتمام الجامعة وحرصها الكبير على تعريف الطلبة بهذه الجائزة الوطنية القيمة، داعيا الطلبة للتعرف على الجائزة، والسعي نحو الحصول عليها.



وقال مساعدة، إن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، هي جائزة وطنية هادفة، أطلقها سمو ولي العهد، في الخامس من كانون أول عام 2021، احتفالا باليوم العالمي للمتطوعين، إيمانا من سموه بأهمية العمل التطوعي، ودوره في تنمية المجتمع، وتعزيز قيم العطاء بين أفراده.

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وأضاف أن الجائزة تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات القائمة على الأعمال التطوعية المتميزة، وذات الأثر الإيجابي في عملية التنمية المستدامة.



وأشار المساعدة إلى أهمية هذه الجائزة في تقدير عطاء المتطوعين، ونشر ثقافة التطوع، وتجويد الأداء التطوعي، داعيا الطلبة إلى التعرف على ماهية الجائزة، وأهدافها، والسعي نحو الفوز بها في دورتها الثانية 2023-2024، مبينا أن الجائزة تعمل وفق مجموعة من الأهداف، والمرتكزات، والشروط، وتتمثل رؤيتها في التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني.

