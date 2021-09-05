اليرموك تنظم ندوة بعنوان الاقتصاد الأردني في مائة عام

الوكيل الاخباري - نظم مركز الملكة رانيا للدراسات وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الاقتصاد الأردني في مائة عام"، ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية.



وقال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الاحتفالات بمئوية الدولة الأولى ودخولها في المئوية الثانية، وذلك من خلال تسليط الضوء على مسيرة دولة رغم تواضع إمكانياتها، إلا أن طموحاتها لا حدود لها، بعدما شكلت قصة ملهمة للمنطقة العربية بما تحويه من دروس وعبر عن قيمة وأهمية البناء والتأسيس والنهوض بالدولة، والإيمان بالرؤى والأهداف والإصرار والتحدي.

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