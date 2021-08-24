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الثلاثاء، 24-08-2021 10:45 م

اليرموك تنظم ندوة تجارب مكتبية

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اليرموك ندوة تجارب مكتبية ، في مكتبة الحسين بن طلال، بدعم من مركز التميز في الخدمات الجامعية للجامعات الرسمية.

وقال مساعد رئيس الجامعة الدكتور زياد زريقات إن استضافة الجامعة للندوة يأتي تأكيدًا لإيمانِها بالمهامِ الأساسيةِ التي تتولاها المكتباتُ الجامعيةُ في التعليمِ العالي والبحثِ العلمي، من تأمينٍ لمصادرِ المعلوماتِ على اختلافِها، التقليديِ منها والحديث، والتي لا يستغني عنها الدارسون والباحثون في المستوياتِ التعليميةِ والبحثيةِ المختلفة.

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