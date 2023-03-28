اليرموك تنظم ندوة علمية حول "فتاوي رمضان"

الوكيل الإخباري- ضمن انشطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، نظمت كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة اليرموك ندوة علمية بعنوان "فتاوي رمضان" تحدث فيها الدكتور آدم نوح القضاة، وأدارها الدكتور شادي الجوارنة.

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في بداية الندوة التي حضرها عميد الكلية الدكتور محمد طلافحة، تناول القضاة أهمية الفتوى بالنسبة للإنسان المسلم، بوصفها الطريق الأمثل للتعرف على الأحكام الشرعية التي تضبط حركته وعلاقاته مع الله والناس، مبينا أن هذا لا يعفي الانسان من أن يبذل جهده في التعرف على هذه الأحكام عن طريق التعليم بأنواعه المختلفة إلى جانب نشاطه الذاتي في البحث والمطالعة، حيث يمكن للمسلم الاستغناء بذلك عن كثير من الأسئلة التي تتكرر كل عام سواء في رمضان أو بعده.



كما وتطرق القضاة في حديثه حول كيفية التعامل مع الفتاوى التي قد تبدو متعارضة، وخاصة مع وجود هذا الكم الكبير من المعلومات الواردة إلى المتلقي سواء أكان ذلك عن طريق الإعلام أو وسائل التواصل المختلفة، لافتا إلى أن الحل الأمثل هو تثبيت المرجعية الدينية وتوحيدها، وبالتالي فإن إتباع الفتوى الأسهل أو الأشد لا يعتبر طريقة علمية لرفع التعارض أو إزالته.



ونوه القضاة إلى دور دائرة الإفتاء العام في المملكة، وضرورة الالتزام بما يصدر عنها من فتاوى ودراسات، بوصفها هيئة استشارية مستقلة ذات منهج وسطي واضح ومميز، كما وأنها لا تُصدر إجاباتها إلا بعد بحث وتحرٍ.



كما وتخلل الندوة نقاش وطرح أسئلة من الحضور وتقديم إجابات عليها من الدكتور القضاة.