اليرموك تنظم يوما للأنشطة المفتوحة ضمن برنامج صيف الشباب 2022

الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع كليات الفنون الجميلة والشريعة والدراسات الإسلامية اليوم الاثنين، يوما للأنشطة المفتوحة، ضمن فعاليات برنامج صيف الشباب 2022.



واشتملت فعاليات اليوم المفتوح على مشاركات طلابية لطلبة الجامعة في مجالات الرسم المائي والزيتي وثلاثي الأبعاد، وعرضا لفرقة الكورال والفلكلور الشعبي والموسيقي بالجامعة، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الشعبية وعرضا للمسرحيات الهادفة.

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