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الخميس، 03-11-2022 03:48 م

اليرموك توافق على أسس منحة شيرين أبو عاقلة لدرجة الماجستير

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، الموافقة على أسس منحة شيرين أبو عاقلة لدرجة الماجستير في كلية الإعلام بالجامعة، تكريما لذكرى الإعلامية "شيرين أبو عاقلة".

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وبحسب الأسس، فإن المنحة تُطرح مرة واحدة سنويا لمن يرغب بالالتحاق ببرنامج الماجستير في الإعلام بالجامعة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي، بحيث تغطي المنحة رسوم القبول والتسجيل ورسوم الساعات المعتمدة، باستثناء المساقات الاستدراكية والمساقات المعادة، ويكون التقدم لهذه المنحة متاحا لجميع الجنسيات، ويجري اختيار الفائز بالمنحة بناءً على أسس مفاضلة يقرها المجلس.


كما أقرت الأسس عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، ومن أهمها أن لا يكون المتقدم حاصلا على منحة أو بعثة من أي جهة أخرى، وأن يحقق شروط الالتحاق بالبرنامج المعمول بها بالجامعة، وأن تتوفر لديه خبرة عملية في المجال الإعلامي.


وبحسب شروط المنحة، فإن الحاصل على المنحة يقبل في مسار الرسالة شريطة أن يكون موضوع رسالة الماجستير في القضايا الإعلامية الفلسطينية أو الخاصة، عن طريق إبراز آثار الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.


 




 

 


 

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