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السبت، 08-10-2022 06:21 م

اليرموك توضح بخصوص قبولات ابناء كوادر الصحة المشرفين على التدريب الطلابي

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الوكيل الاخباري - أوضحت جامعة اليرموك، أن الجامعة تربطها مع وزارة الصحة اتفاقية تقضي بقبول أبناء المشرفين على عمليات التدريب الطلابي من كوادر الوزارة ضمن قواعد وضوابط مُحددة ومدروسة بين الطرفين.

وذكرت الجامعة في بيان لها اليوم السبت، رداً على كتاب متداول في بعض وسائل الاعلام والذي لم يصل للجامعة حتى تاريخه ومُوجه من وزير الصحة إلى رئيس جامعة اليرموك بشأن طلب الوزارة قبول طالبين في تخصص الطب من أبناء الزملاء العاملين في الوزارة الذين يشرفون على تدريب وتدريس طلبة كلية الطب في الجامعة.

وأوضحت، أن الجامعة تربطها بوزارة الصحة اتفاقية لتدريب طلبة كليات الطب والصيدلة والتمريض والهندسة الطبيّة في مستشفيات وزارة الصحة، تهدف إلى تدريب الطلبة بإشراف كوادر طبية ومتخصصين من الوزارة على عمليات التدريب الطبي، وهي اتفاقية رسمية ومُصادق عليها من قبل مجلس أمناء الجامعة .

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي هي مماثلة لتلك المعمول بها بين الوزارة والجامعات الأردنية الأخرى، تتضمن بنداً يقضي بقبول أبناء المشرفين على عمليات التدريب الطلابي من كوادر وزارة الصحة ضمن قواعد وضوابط مُحددة ومدروسة بين الطرفين، حيثُ تأتي القوائم المقترحة في فترة القبولات الجامعية من قبل وزارة الصحة المُشرفة على عملية اختيار الطلبة المرشحين للقبول ضمن جداول مُفاضلات مُحددة من قبل الوزارة ذاتها .

وبينت، أن دور الجامعة يتلخص بالتدقيق على تلك القوائم والتحقُّق بشكل أصولي بأن المرشحين هم من أبناء المُشرفين المشاركين في عمليات تدريب وتعليم طلبة الجامعة في مستشفيات ومراكز الوزارة المعتمدة في عمليات التدريب ثم يُصار إلى القبولات وفق الأصول.

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