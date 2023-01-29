اليرموك توضح بشأن مطالب العاملين

الوكيل الاخباري-

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قالت جامعة اليرموك أنه وفي ضوء الوقفة التي نفذها مجموعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية أمام مبنى رئاسة الجامعة، على خلفية تخفيض عوائد برنامج الموازي والبرامج غير العادية، فإن جامعة اليرموك تؤكد حرصها الدائم على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، بما يتفق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي، كمؤسسة اكاديمية ذات عراقة وتاريخ راسخ.وفي هذا الإطار، تؤكد جامعة اليرموك أن انخفاض العوائد المالية لبرنامج الموازي في العام 2022، إنما هو نتاج لانخفاض المداخيل المالية لهذا البرنامج، الأمر الذي فرض انخفاضا في قيمة المكافأة الشهرية للعاملين في الجامعة.وفيما يخص مطالب الزملاء، فقد أكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، خلال لقائه مجموعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بحضور عدد من وسائل الإعلام، على احترام رئاسة الجامعة لهذه الوقفة، داعيا إياهم إلى تقديم مطالبهم بصورة رسمية مكتوبة، ليصار إلى رفعها من قبل رئاسة الجامعة إلى مجلس الأمناء "صاحب الولاية" للنظر فيها أصوليا ومن ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها وفق الأصول.