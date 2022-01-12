اليرموك توضح حول منع طلبة غير مطعمين من التقدم للامتحانات

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك بالوكالة الأستاذ الدكتور موفق العموش أن مجلس العمداء اتخذ عددا من الإجراءات الإدارية على مستوى الطلبة والكوادر الأكاديمية والإدارية والفنية فيها تقضي بضرورة الالتزام بعدد من القواعد الأساسية التي تضمن تطبيق أمر الدفاع 35 بما يتماشى مع الحالة الوبائية.

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وقال إن القرار جاء بالاستناد لأمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 والصادر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي والذي الزم كُل شخص تجاوز الــ 18 من عمره عند مراجعته لأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، والجامعات ليست استثناء منها بعدم الدخول اليها إلا بتلقي جرعتين من مطعوم كوفيد 19.

وأشار إلى أنه تم إعلام طلبة الجامعة الذين لم يتلقوا جرعتي المطعوم عبر نظام تسجيل الطلبة والبريد الالكتروني لكل طالب بهذه الإجراءات منذ بدء العام 2022، وبأنه سيتم منعهم من دخول الحرم الجامعي والتقدُّم للامتحانات النهائية انفاذاً لأمر الدفاع 35، وحظر دخولهم الى نظام معلومات الطلبة، وترصيد "حالة محروم لأسباب أخرى" لهم على النظام والتي تؤدي الى اعتبارهم حاصلين على علامة "غير مكتمل" في مساقاتهم، أي أنهم لن يعتبروا فاقدين لحقهم بتقديم الامتحان، وسيتم اعتبارهم متغيبين بعذر عن الامتحان، وسيحدد لاحقا موعد لعقد امتحان تكميلي للمساقات التي تغيبوا عن امتحاناتها حال ثبوت تلقيهم لجرعتي المطعوم، فيما اكد مجلس العمداء في قراراته الأخيرة على أنه يُستثنى من القرار الطلبة الحاصلين على تقرير معتمد من وزارة الصحة يمنعهم من تلقي المطعوم شريطة تقديم الطالب فحص PCR ساري المفعول لمدة 72 ساعة قبل موعد الامتحان.



وتابع العموش أنه وبموجب قرار مجلس العمداء هذا يتوجب على الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة تلقي جرعتين من المطعوم حديثاً بعد صدور القرار مُراجعة مساعد العميد لشؤون الطلبة كُلٌ حسب كليته لتصويب أوضاعهم والسماح لهم بالتقدُّم للامتحانات.



وفيما يخص الطلبة الوافدين، أوضح العموش إلى أن هؤلاء الطلبة الحاصلين على المطعوم في بلدانهم فعليهم مراجعة قسم الطلبة الوافدين في عمادة شؤون الطلبة، مبينا أن الجامعة ومن خلال مركز الحاسب والمعلومات قامت بإنشاء نظام إلكتروني خاص لهذه الغاية، لتصويب أوضاعهم وبالتالي السماح لهم بالتقدم للامتحانات عبر مخاطبة كلياتهم، خلال دقائق فقط.



وشدد العموش على أن جامعة اليرموك لم تتخذ هذه القرارات جُزافاً بل كان اتخاذها يسيرُ بالتوازي مع جُملة من الإجراءات والحملات التوعوية بوجوب تلقي المطعوم منذ بدء الفصل الدراسي وبانسجام تام مع ما يصل ويُعمم من أوامر الدفاع الصادرة عن دولة رئيس الوزراء والمعمول بها وطنياً في المنظومات التعليمية الجامعية وفي مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة.



ولفت إلى أن جامعة اليرموك شانها شأن جامعات أردنية رسمية وخاصة، وقد قامت بتفعيل هذه الإجراءات حيثُ عممت على طلبتها منذ عشرة أيام عبر البريد الالكتروني على نظام الطلبة والرسائل النصية بأنه سيتم تفعيل العديد من القرارات ذات الارتباط بأمر الدفاع 35 عبر كلياتها واداراتها ومراكزها، وقد اتبعت الجامعة العديد من الإجراءات المتصلة والممتدة طيلة الفصل الدراسي على مستوى مُدرّجات الجامعة وقاعات التدريس والمختبرات وبواباتها وحرمها الجامعي وضبط الطلبة والتدقيق على مُستويات تلقي المطعوم والالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية والتنفيذية ليس على الطلبة وحسب وإنما على أعضاء الهيئات التدريسية وإلادارية وزوار الجامعة.



وأكد العموش بأنه وعلى المستوى الصحي فقد نظمت الجامعة ثلاث حملات صحية واسعة لتفعيل تطعيم الطلبة والأكاديميين والاداريين وعائلات الموظفين بالتعاون ما بين كليتي الطب والصيدلة والمركز الصحي في الجامعة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة فضلاً عن توزيع النشرات والمطويات والبوسترات واللوحات التوعوية المُنتشرة في الكليات وقاعات التدريس التي تحث على أهمية تلقي لقاح كوفيد 19 والالتزام بأوامر الدفاع بشكل حازم وجدّي.