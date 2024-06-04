اليرموك توقع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الطلبة في مجال الريادة والابتكار

الوكيل الاخباري- وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، و الرئيس التنفيذي لـ"منظمة شركاء للأفضل" / شركة انتقال للتدريب وليد الطراونة، مذكرة تفاهم ، تهدف إلى التعاون والتنسيق لتطوير مهارات الشباب في مجالات الريادة والابتكار، بما يمكنهم من تطوير وإدارة مشاريعهم أو العمل كموظفين مؤهلين، للمساهمة في تحقيق غاياتهم تجاه المجتمعات المحلية، وتعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة والمساهمة في توعيتهم ودمجهم في البرامج التي يقدمها الفريقين، والتشبيك والتنسيق بين البرامج الحالية والمستقبلية للجامعة ومنظمة شركاء للأفضل، وتبادل الخبرات والمعارف والعلاقات.

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وأكد مسّاد أن جامعة اليرموك وانطلاقا من رؤية جلالة الملك وتوجيهاته لتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية وتوجيه طاقاتهم نحو الابتكار والإبداع، عملت على إنشاء مركز يُعنى بالريادة والابتكار لاحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية من خلال تفعيل العلاقة مع قطاعي الصناعة والأعمال، والعمل على توفير بيئة تدريبية مناسبة وحاضنة للإبداع.



وأضاف أنه وفي سبيل تعزيز الريادة والإبداع في التعليم وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والابتكارات من خلال تحويل التحديات إلى فرص، فإن جامعة اليرموك تسعى ومن خلال "المركز" إلى استقطاب واحتضان افكار الطلبة الريادية وتأسيس عدة حاضنات أعمال وريادة.



وأشار مسّاد الى دور "المركز" في تأهيل الطلبة فنيا من خلال عقد مجموعة من الدورات التدريبية وفق أحدث التقنيات التكنولوجية، مرحبا بهذه الشراكة مع واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الريادة والتدريب.



من جهته، أكد الطراونة ثقته بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تطوير قدرات الشباب والطلبة في مجالات الريادة واستخدام الأدوات المتاحة، من خلال إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة اليرموك، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الريادة والابتكار والتشغيل، وتعزيز قدرات الشباب والمجتمعات المحلية من اجل بناء مستقبل مشرق.



وأضاف أن هذه المذكرة تعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الجامعات كمحرك للتنمية والتقدم في مجتمعنا، كما ستوفر الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات العمل الجديدة والمتطورة، وتنفيذ مشاريع تساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، عبر تطوير قدرات الشباب للدخول إلى سوق العمل والتخطيط لمستقبلهم المهني، وبالتالي تحقيق أهدافنا المشتركة لصالح تنمية المجتمعات المحلية، موجها شكره لجامعة اليرموك على هذا التعاون، متطلعا لمستقبل زاهر بالنجاحات والإنجازات المشتركة.

