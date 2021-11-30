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الثلاثاء، 30-11-2021 10:59 م

اليرموك توقف الأنشطة والفعاليات داخل حرم الجامعة تجنباً لانتشار كورونا

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الوكيل الاخباري - قررت جامعة اليرموك إيقاف النشاطات والفعاليات داخل حرمها الجامعي ومنع جميع أشكال التجمعات نظراً لتطورات الوضع الوبائي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد في تعميم على كليات ودوائر الجامعة، اليوم الثلاثاء، إن قرار وقف النشاطات يشمل الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ويأتي انطلاقاً من دور الجامعة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين مساد أن تطبيق القرار سيستمر حتى إشعار آخر، تحقيقاً للمصلحة العامة، وحرصاً من إدارة الجامعة على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة والعاملين.

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