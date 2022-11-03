الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 04:54 م

اليرموك لـ الوكيل : لا مشاجرة طلابية داخل اسوار الجامعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك مديرة دائرة العلاقات العامة والاعلام الدكتورة نوزت أبو العسل عدم حدوث أية مشاجرات طلابية داخل الحرم الجامعي.

وشددت في تصريح عبر موقع الوكيل الاخباري على أن ما تم تداوله من صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية الالكترونية لتجمعات شبابية كانت خارج أسوار الجامعة.

متمنية على مختلف وسائل الإعلام استقاء المعلومة من المصادر الرئيسية والمعتمدة في الجامعة، وعدم نشر أية معلومات مغلوطة قد تضر بسمعة الجامعة.

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