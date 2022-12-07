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الأربعاء، 07-12-2022 01:48 م

اليرموك: ندوة عن العلاقات العامة والأمن البيئي

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الوكيل الاخباري- نظمت جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العلاقات العامة والأمن البيئي" بالتعاون مع قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في مديرية الأمن العام لإقليم الشمال.

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وأكد عميد كلية الإعلام الدكتور تحسين منصور، أهمية الندوة في توعية المواطن، وطلبة الجامعات بشكل خاص نحو قضايا البيئة وكيفية المحافظة عليها، وترجمة ما اكتسبوه من معلومات إلى سلوكات إيجابية تحمي المقتدرات البيئية، وتسهم في نشر الوعي بين أبناء المجتمع.


من جانبه، قال رئيس شعبة البيئة والسياحة لإقليم الشمال المقدم عمر الحماد، إن الإدارة التابعة لمديرية الأمن العام انبثقت من رؤى جلالة عبدالله الثاني لحماية البيئة بعناصرها المختلفة، لافتا إلى أن عام 2020 تم دمج الإدارة الملكية لحماية البيئة وإدارة الشرطة السياحية لتصبح إدارة واحدة بمسمى الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تعنى بالمساهمة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالبيئة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة في المملكة.

 

 




 

 


 

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