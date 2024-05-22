اليرموك والثقافة العسكرية يبحثان التعاون و الاستعداد للعام الجامعي المقبل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اعتزاز أسرة الجامعة، بالقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية ومنتسبيها ومتقاعديها، مشيدا بالدور الوطني والريادي الكبير الذي تؤديه القوات المسلحة الباسلة، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها جامعة اليرموك.

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وأضاف خلال استقباله مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد خالد محمود الشمايلة، أن جامعة اليرموك ترحب ومستعدة دائما للتعاون والبناء على علاقات الشراكة مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، لخدمة أبنائنا الطلبة، انطلاقا من رسالة الجامعة التعليمية والوطنية.



كما وتخلل اللقاء، بحث آلية التعاون المشترك فيما يخص ابتعاث الطلبة الدارسين على نفقة المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في مختلف كليات الجامعة، والاستعداد للعام الجامعي المقبل.



من جهته، أشاد الشمايلة بالتحديث والتطوير المستمر في مسيرة جامعة اليرموك وما تطرحه من تخصصات وبرامج اكاديمية حديثة مواكبة للتطورات العلمية، من خلال رفدها لسوق العمل المحلي والعربي والدولي بكفاءات قادرة على المنافسة بجدارة علمية ومهارات عملية تطبيقية مميزة.



وحضر اللقاء عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل.