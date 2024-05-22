الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نقابة المطاعم تكشف عقوبة من يخالف تعميم منع استخدام البيض في الوجبات السريعة

للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى

الجغبير: غرف الصناعة تشجع الصناعات التكاملية مع سلطنة عُمان

نقيب الألبسة يطالب بإجراءات حكومية داعمة للقوة الشرائية قبيل العيد

بعد اعلان غالانت.. ماذا يعني الغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة ؟

غالانت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل شمال الضفة

تعيين وزير الأمن العام في فيتنام رئيسا جديدا للبلاد

المحاكم الأردنية تنفذ 451 عقوبة بديلة عن الحبس نيسان الماضي

فلسطين ترحب بقرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية

معادلة صعبة بانتظار الأردنيين مع إعلان موعد صرف رواتب أيار الحالي

الأربعاء، 22-05-2024 11:20 ص

اليرموك والثقافة العسكرية يبحثان التعاون و الاستعداد للعام الجامعي المقبل

cebb0d75-ff0a-4593-b4bd-e7c5f930f5e1


الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اعتزاز أسرة الجامعة، بالقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية ومنتسبيها ومتقاعديها، مشيدا بالدور الوطني والريادي الكبير الذي تؤديه القوات المسلحة الباسلة، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها جامعة اليرموك.

اضافة اعلان


وأضاف خلال استقباله مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد خالد محمود الشمايلة، أن جامعة اليرموك ترحب ومستعدة دائما للتعاون والبناء على علاقات الشراكة مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، لخدمة أبنائنا الطلبة، انطلاقا من رسالة الجامعة التعليمية والوطنية.


كما وتخلل اللقاء، بحث آلية التعاون المشترك فيما يخص ابتعاث الطلبة الدارسين على نفقة المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في مختلف كليات الجامعة، والاستعداد للعام الجامعي المقبل.


 من جهته، أشاد الشمايلة بالتحديث والتطوير المستمر في مسيرة جامعة اليرموك وما تطرحه من تخصصات وبرامج اكاديمية حديثة مواكبة للتطورات العلمية، من خلال رفدها لسوق العمل المحلي والعربي والدولي بكفاءات قادرة على المنافسة بجدارة علمية ومهارات عملية تطبيقية مميزة.


وحضر اللقاء عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716369548612

افتتاح معرض الأزياء في البلقاء التطبيقية

1716362013824

السفير أبو الفول يفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سعودي فود 2024

ن

نقابة المطاعم تكشف عقوبة من يخالف تعميم منع استخدام البيض في الوجبات السريعة

1716368310990

العبداللات: التعليم يحظى باهتمام ملكي باعتباره ركيزة أساسية لبناء الوطن

6666

الجغبير: غرف الصناعة تشجع الصناعات التكاملية مع سلطنة عُمان

12344_1

تمديد فترة التسجيل المبكر لمواد الفصل الصيفي في البلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
7QJmK9D2DUJtZTrBm3YYZM9n0x18x13UlzwZS32Z

اليرموك: 190 طالبا منهم 32 طالبة يخوضون انتخابات اتحاد الطلبة الثلاثاء المقبل

63851211549210724036

اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفدين عسكريين كويتياً وعُمانياً

5fed926e4ba17

قرار صادر عن مجلس أمناء جامعة اليرموك

6634a93b11743

فرص استثمارية في جامعة اليرموك - تفاصيل

dwar

اليرموك تحدد 28 أيار القادم موعدا لانتخابات إتحاد الطلبة

48ad3197-1b43-4ef2-9e27-1f607f7f034e

وفد وزارة التعليم العالي العُمانية يُشيد بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك