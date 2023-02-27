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الإثنين، 27-02-2023 01:45 م

اليرموك والسفارة الإيرلندية تبحثان التعاون العلمي

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد خلال لقائه اليوم الاثنين السفيرة الإيرلندية في عمان مريان بولجر، سبل التعاون العلمي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الإيرلندية .

وأكد مساد حرص الجامعة على توثيق علاقات التعاون الأكاديمية والعلمية والثقافية التي تربط الجامعة مع مختلف المؤسسات والمعاهد التعليمية حول العالم، وبما يسهم في تبادل الخبرات وينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، من خلال تبادل الزيارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وإجراء البحوث والمشاريع العلمية المشتركة في مختلف المجالات .

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وأشار إلى أن الجامعة تحتضن طلبة وافدين من مختلف الجنسيات، يمثلون 8 بالمئة من إجمالي طلبتها، لافتاً إلى إمكانية التعاون من خلال السفارة الإيرلندية في إنشاء عدد من البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات الإيرلندية، وإعادة تفعيل البرنامج المشترك لدرجة الماجستير في الإدارة الصحية، الذي كانت الجامعة تطرحه بالشراكة مع جامعة دبلن الإيرلندية، سيما وأن الجامعة تطرح درجة الماجستير في الخدمات الصحية، وبما يؤهل خريجين متميزين لإدارة وتطوير المؤسسات الصحية .


بدورها اكدت السفيرة بولجر حرص السفارة على بناء علاقات تعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الأردنية، خاصة جامعة اليرموك التي تحظى بسمعة علمية متميزة،، والتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية الإيرلندية لإجراء المشاريع والبحوث العلمية في مجالات تمكين المرأة وقضايا اللاجئين، وتبادل الزيارات العلمية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية .


وأعربت عن استعداد السفارة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة وبما يؤسس لبناء علاقات فاعلة ومتينة بين الجانبين ويحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.
بدوره أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمود الشياب خلال اللقاء حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد الإيرلندية في مجال تدريب طلبة كلية الطب في المستشفيات الإيرلندية ضمن برامج تدريب مكثفة تسهم في تزويدهم بالمهارات وفق المعايير الطبية الدولية.

 




 

 


 

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