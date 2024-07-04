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الخميس، 04-07-2024 08:04 م

اليرموك وميشيغان ديربورن الأميركية تبحثان تعزيز التعاون العلمي

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، وعميد كلية الهندسة وعلوم الحاسوب في جامعة ميشيغان ديربورن الأميركية الدكتور غسان كردلي، اليوم الخميس، سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين.

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وقال مسّاد إن اليرموك تحرص وفق خطتها الاستراتيجية التنفيذية، على ابتعاث النخبة من طلبتها لاستكمال دراستهم العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراة إلى أعرق الجامعات حول العالم والاستثمار فيهم ليتمكنوا من الاضطلاع بدورهم التنموي والنهضوي في خدمة الجامعة وقطاع التعليم العالي الأردني بعد عودتهم وحصولهم على درجاتهم العلمية.


وأكد حرص اليرموك على تعزيز تعاونها الأكاديمي والبحثي مع جامعة ميتشغان ، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سير العملية التعليمية في الجامعة، ويوفر فرصا لطلبتها لاستكمال دراساتهم العليا في التخصصات الهندسية وتخصصات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.


من جهته، استعرض كردلي نشأة جامعة ميشيغان ديربورن، والكليات التي تضمها والبرامج التي تطرحها لمختلف الدرجات العلمية، لافتا إلى أن كلية الهندسة التي تضم ما يقارب 3500 طالب وطالبة، تضم أكبر برنامج للابتعاث في الجامعة، وتوفر سنويا العديد من المنح الدراسية لمرحلة الدكتوراة للطلبة من مختلف دول العالم، فضلا عن حرصها على التشبيك مع الباحثين من مختلف الجامعات لإجراء البحوث العلمية النوعية في المجالات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات.


وأكد استعداد الجامعة للتعاون مع جامعة اليرموك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن اليرموك تضم طاقات شبابية مبدعة، ومؤهلة، وقادرة على تحقيق التميز في البرامج الدراسية التي يلتحقون بها.


وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجامعتين وتأطيرها مستقبلا، من خلال مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير المنح الدراسية لطلبة جامعة اليرموك لاستكمال دراساتهم في مرحلة الدكتوراة للتخصصات الهندسة وعلوم الحاسوب والأمن السيبراني والذكاء الصناعي وتحليل البيانات وانترنت الأشياء.

 




 

 


 

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