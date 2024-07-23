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الثلاثاء، 23-07-2024 11:25 م

"اليرموك" و"الأوراق المالية" توقعان مذكرة لتمكين الطلبة بالجوانب الفنية لسوق رأس المال

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الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، ورئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة في مجالات نشر الوعي المالي لدى الطلبة وتمكينهم من الاطلاع على الجوانب الفنية ذات العلاقة بسوق رأس المال.

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وتهدف المذكرة التي جرى التوقيع عليها في مكتب ارتباط الجامعة بعمّان، إلى توفير الكفايات الوظيفية للطلبة، والتي تطلبها شركات الوساطة المالية للراغبين منهم بالعمل بهذا المجال بعد التخرج.


وأكد مسّاد أهمية المذكرة، في نشر الوعي المالي وإعداد برامج خاصة بالطلبة، تُتيح لهم الفرصة لتقديم أفكار مالية جديدة، وخصوصا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والاستفادة منها لتحفيز قدراتهم.


ولفت مسّاد إلى أن الجامعة أدركت أن الحاجة باتت ماسة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية إلى برامج متخصصة في التكنولوجيا المالية، وعليه تم استحداث برنامج بكالوريوس في التكنولوجيا المالية والذي سيبدأ في استقبال الطلبة مع بداية العام الجامعي المقبل، وبالتالي تحفيز التعاون التقني والفني بين المؤسستين، بما ينعكس إيجابا على البرنامج وطلبته.


من جهته، أكد بينو أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة اليرموك، مبينا أن المذكرة تأتي في إطار مشروع تعزيز التعاون المحلي بين الهيئة والجهات والمؤسسات المحلية لا سيما الأكاديمية، بهدف نشر الوعي بسوق الأوراق المالية وتشريعاتها المحلية والعالمية، والممارسات الدولية لدى طلبة الجامعة من خلال استقطاب خبراء لتدريس مواد متخصصة عملية حول سوق رأس المال في الجامعة.


وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للعمل في مؤسسات سوق رأس المال، ضمن مساعيها في تطوير سوق رأس المال، وتعزيز مهارات العاملين في المهن المتخصصة لدى الهيئة، ونشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية.


ونصت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب وإلقاء المحاضرات، وإعداد البحوث العلمية المشتركة وتبادل الخبرات، والتنظيم المشترك للمحاضرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية، وتبادل المطبوعات والدوريات ونتائج البحوث العلمية، وإعداد مواد تعليمية خاصة من قبل الهيئة يتم تضمينها في مساقات ذات علاقة بسوق رأس المال لنشر الثقافة المالية بين الطلبة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مؤسسات سوق رأس المال.

 




 

 


 

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