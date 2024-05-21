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الثلاثاء، 21-05-2024 11:30 ص

اليرموك: 190 طالبا منهم 32 طالبة يخوضون انتخابات اتحاد الطلبة الثلاثاء المقبل

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الوكيل الاخباري- أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، الناطق الإعلامي لانتخابات اتحاد الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، أن عدد الطلبة المترشحين لانتخابات اتحاد الطلبة في دورتها الـ 29، بلغ 190 طالبا من أصل 234 طالبا تقدموا بطلبات ترشح.اضافة اعلان


وأضاف أن جامعة اليرموك، تواصل استعداداتها الفنية واللوجستية، لاجراء هذه الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، وفق الخطة التي جرى الإعداد لها ويجري العمل على تنفيذها.

وأشار شطناوي إلى أن عدد الطالبات المترشحات في هذه الانتخابات هو 32 طالبة من مختلف كليات وأقسام الجامعة الأكاديمية، لافتا إلى وجود 125 طالبا مترشحا ضمن مسار الكليات، وهي تلك الكليات التي تضم ثلاثة أقسام أكاديمية وأكثر، وعلى النحو التالي:

- كلية الآثار والأنثروبولوجيا: 7 مترشحين.

-كلية الفنون الجميلة: 8 مترشحين.

-كلية الآداب: 26 مترشحا.

-كلية الإعلام: 11 مترشحا.

-كلية الأعمال: 13 مترشحا.

- كلية العلوم: 17 مترشحا.

-كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب: 8 مترشحين.

-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: 13 مترشحا.

-كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية: 22 مترشحا.

في ذات السياق، كشف شطناوي عن تسجيل 20 قائمة محلية، ضمت 40 طالبا مترشحا، ضمن مسار الكليات التي لا تشتمل على أقسام أكاديمية أو عدد أقسامها الأكاديمية أقل من ثلاثة، وجاءت على النحو التالي:

-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة: 10 مترشحين من خلال خمس قوائم محلية.

-كلية السياحة والفنادق: طالبان في قائمة محلية واحدة.

-كلية التمريض: 4 مترشحين من خلال قائمتين محليتين.

-كلية الطب: 6 مترشحين من خلال ثلاث قوائم محلية.

-كلية الصيدلة: 4 مترشحين من خلال قائمتين محليتين.

-كلية العلوم التربوية: 4 مترشحين من خلال قائمتين محليتين.

-كلية القانون: 10 مترشحين من خلال خمس قوائم محلية.

وبيّن شطناوي أن عدد قوائم الدائرة العامة على مستوى الجامعة ثلاثة قوائم، وعدد المترشحين فيها 25 طالبا، لافتا إلى أن قائمتين من هذه القوائم الثلاث كل واحدة منهما تضم 8 طلبة مترشحين، فيما القائمة الثالثة والأخيرة تضم 9 طلبة مترشحين.

وأوضح شطناوي أن هناك كليات وأقسام أكاديمية حُسمت نتائج انتخاباتها بالتزكية، وهي كلية السياحة والفنادق وقسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال وقسم هندسة الإلكترونيات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وقسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وقسم الموسيقا وقسم الفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة وقسم الآثار في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، لافتا إلى أن هذه الكليات والأقسام ستشهد انتخابات على مستوى القوائم العامة للجامعة.

 




 

 


 

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